Ambalaj devi Prinzhorn'un tercihi Türkiye

Türkiye-Avusturya siyasi ilişkilerinin en düşük seviyeye indiği bir dönemde bu ülkeden Türkiye’ye dev yatırım geldi. Avrupa’nın en büyük ambalaj sanayi şirketlerinden Avusturyalı Prinzhorn Holding bünyesindeki Hamburger Containerboard, Kütahya’da 1 milyar TL yatırım ile kağıt fabrikası kuracak. Yeni yatırım Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Hamburger Containerboard GmbH’nin CEO’su Cord Prinzhorn, Containerboard GmbH’nin Genel Müdürü Harald Ganster, Hamburger Turkey Genel Müdürü Velişah İner’in katıldığı toplantıyla açıklandı. Toplantıda verilen bilgiye göre Türkiye Yatırım Ajansı ile 3 yıllık çalışmanın ardından sonuçlandırılan 300 milyon Euro’luk tamamen çevreci bu yatırım ile 500 kişiye yeni istihdam yaratılacak. Projenin 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut “Arazi satışı tamamlanmış olan söz konusu yatırımın özellikle son dönemde Avusturya ile yaşanmakta olan politik gerginliklere rağmen devam etmesi, diğer Avrupalı şirketler için olumlu bir örnek teşkil edecektir. Türkiye’nin Avrupalı şirketler açısından çok önemli bir pazar olduğu bu yatırımla bir kez daha teyit ediliyor. Avrupalı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin sürdüğünü görüyoruz” şeklinde konuştu. Ermut Türkiye’ye ilk altı ayda gelen doğrudan yabancı yatırımın 4.9 milyar dolar olduğunu da belirterek “Türkiye’ye geçen yıl 12.3 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi, bu yıl daha iyi olacak” dedi.

TÜRKİYE’YE BAĞLIYIZ

Toplantıda söz alan Cord Prinzhorn ise “Türkiye bizim için önemli bir pazar ve bu son yatırım, hızlı bir büyüme sergileyen Türkiye’ye olan bağlılığımızın bir göstergesi. Projenin devamıyla ilgili adım atmaktan memnuniyet duyarız” şeklinde konuştu. Harald Ganster ise “Bu proje için böylesine mükemmel bir lokasyon bulduğumuz için çok heyecanlıyız. Kağıt arzımız güçlenecek” dedi.

Türkiye’nin AB üyeliğine her fırsatta karşı çıkan, hatta ambargo bile uygulanmasını isteyen Avusturya, 15 Temmuz darbe girişimini anma etkinlikleri sırasında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de ülkeye girmesine izin vermemişti.

Kütahya’ya sıfırdan fabrika kuracak

Kütahya’da kurulacak fabrika Fabrika şirketin Türkiye’deki ilk sıfırdan yatırımı olacak. Tamamlandığında yılda 480 bin ton konteyner kartonu üretim kapasitesine sahip olacak yatırım Avusturyalı şirketin Türkiye’deki üçüncü kâğıt fabrikası olacak. 1853 yılında kurulan Avusturylı şirket daha önce 2013 yılında Dentaş Ambalaj’ı satın almıştı. Şirketin Türkiye’deki diğer iki kâğıt fabrikası Çorlu ve Denizli’de bulunuyor.

ABD’li demiryolu şirketinden yatırım planı

ABD’nin dünyada tanınan lojistik firması Greenbrier’in CEO) Bill Furman, Eskişehir’e yatırım ziyaretinde bulundu. Anadolu Üniversitesi’ni (AÜ) ziyaret eden Furman, Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan ile görüştü. Prof. Dr. Gündoğan “Greenbrier’in Eskişehir ve ülkemize yatırım yapması için elimizden geleni yapmayaçalışacağız” derken Furman ise “En yakın zamanda burada bulunmak istiyoruz” diye konuştu.