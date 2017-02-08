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Elazığ’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 21.30 sıralarına Elazığ-Bingöl karayolu, eski havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitlis’ten hasta getirip geri dönüş yoluna geçen Fevzi Demirkol idaresindeki 13 AS 034 plakalı ambulans ile ana yola çıkan Mustafa Yıldız yönetimindeki 06 ARY 16 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bir tekeri kopan otomobil yol kenarına savruldu. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 

 

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.

 

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