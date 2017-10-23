Ambulansın çarptığı çocuk yaralandı

Alınan bigiye göre, Orhangazi Caddesi'nde B.Ş'nin kullandığı 54 E 2666 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan M.K'ye (11) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.