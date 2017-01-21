Ambulansla otomobil çarpıştı: 4 ölü 2 yaralı
Osmaniye’de ambulans ile otomobilin çarpışması 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- AA
Özel bir hastaneye ait ambulans Kadirli-Osmaniye karayolu Cevdetiye beldesi yakınlarında ara yoldan çıkan otomobil ile çarpıştı.
4 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada isimleri açıklanmayan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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