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Ambulansla otomobil çarpıştı: 4 ölü 2 yaralı

Osmaniye’de ambulans ile otomobilin çarpışması 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Özel bir hastaneye ait ambulans Kadirli-Osmaniye karayolu Cevdetiye beldesi yakınlarında ara yoldan çıkan otomobil ile çarpıştı.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada isimleri açıklanmayan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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