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Ambulansla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Osmaniye'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, merkez Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Görevden dönen Kadirli İlçesi'ndeki özel bir hastaneye ait Buğra Bozdoğan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans, iddiaya göre, taliye yoldan kontrolsüz şekilde çıkan ve sürücüsünün kimliği saptanamayan 01 TB 631 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulup şarampole yuvarlanan otomobilde kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi ile ambulans sürücüsü Buğra Bozdoğan ile acil tıp teknisyeni Candan Şekerci yaralandı. Yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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