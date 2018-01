American Crime Story son bölüm izle 2. Sezon 3. bölüm yayınlandı

American Crime Story son bölüm izleme yolları dizinin fanları tarafından merakla sorgulanıyor. American Crime Story 2. sezon 3. bölümde tempo dur durak bilmedi. Dizinin son bölümünde, Chicago’da yaşayan bir emlakçının öldürülmesiyle başlayan süreç, bir dizi seri cinayetin de başlangıcı oldu. American Crime Story (Türkçe: Amerikan Suç Hikâyesi), Scott Alexander ve Larry Karaszewski tarafından yaratılan ve yapımcılığı Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson ve Brad Falchuk tarafından üstlenilen televizyon dizisi. İlk bölümü FX kanalında 2 Şubat 2016 tarihinde yayınlandı.

AMERİCAN CRİME STORY KONUSU

American Crime Story konusu bakımından American Horror Story’ye benzerliğiyle dikkat çekmekte.O.J. Simpson isimli futbol oyuncusu Amerikan Futbol Ligi’nde yer alan bir takımda oynamaktadır. Çok başarılı bir kariyeri olan Simpson büyük ilgi görmekte ve iyi para kazanmaktadır. Ancak bazı insanlar kazandıkları şöhreti kolay kolay ellerinde tutamazlar. Simpson da bu tür yıldızlardan biri olur. Kendinden on iki yaş küçük Nicole ile isteyerek evlenmesine karşın; kısa zaman zarfında ev içerisindeki tartışmaların şiddeti artar.

Daha da kötüsü Nicole dayak yemeye başlar ve evlilik kaçınılmaz bir biçimde boşanma ile sonuçlanır. Bir süre sonra Nicole’ün bir erkek arkadaşı olur ve yeni hayatına adapte olmaya başlar. Ancak çok geçmeden kendisi ve sevgilisi evde boğazları kesilerek öldürülmüş vaziyette bulunurlar. Bütün işaretler Simpson’ı cinayet zanlısı olarak göstermektedir. Üstelik cinayet mahallinde de kanlı eldivenleri bulunmuştur. Duruşma devam ederken futbolcunun avukatları, gözleri farklı tarafa çekip zaman kazanarak suçsuzluğu ispat için polislerin ırkçılık yaptıklarını öne sürer ve bundan sonra siyahiler de ayaklanmaya başlarlar. Nefes nefese bir polisiye dizisi olan American Crime Story’nin ilk sezonu on bölümlüdür ve tüm sezon boyunca davanın aydınlatılması konu edinilmiştir. Yeni sezonda ise farklı bir cinayet ele alınacaktır.

YENİ SEZONUN DİKKAT ÇEKEN KONUSU

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, 2018 yılında ekranları sarsan dizi projesi olmaya hazırlanıyor. 17 Ocak tarihinden itibaren FX kanalında yayınlanacak olan dizi, American Crime Story dizisinin 2. sezonu olacak. Bildiğiniz gibi American Crime Story, tıpkı American Horror Story gibi bir antolji yapım ve her sezonu birbirinden farklı olaylara odaklanıyor. İlk sezonunda OJ Simpson cinayet davasına odaklanan ve 9 adet Primetime Emmy ödülü dahil Golden Glbe, BAFTA, AFI, PGA gibi tonla organizasyondan ödülle dönen dizi bu sezon da ortalığı sallayacağa benziyor. Efsane modacı Gianni Versace'nin kurban gittiği cinayeti konu alan yeni American Crime Story sezonunda başrollerde Darren Criss, Edgar Ramirez, Penelope Cruz ve Ricky Martin rol almakta! Efsane yapımcı Ryan Murphy'nin en iddialı işlerinden biri olmaya hazırlanan The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'i dört gözle bekliyoruz.