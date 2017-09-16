Amerika'da kazada ölen 3 kızın cenazesi Türkiye'ye getirildi
'Work&Travel' programı kapsamında bulundukları ABD'nin Louisiana eyaletindeki trafik kazasında vefat eden Türk öğrenciler Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz'in cenazeleri Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi.
- AA
ABD'nin Houston kentinden hareket ederek, Atatürk Havalimanı'na saat 17.20'de inen uçakta bulunan cenazeler, tek tek araçlara alındı.
Cenazeler, daha sonra kargo terminaline götürüldü.
Louisiana'daki kazada araçlarının karşı şeride geçip tırla çarpışması sonucu Türk öğrenciler Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz'in hayatını kaybetmiş, Fatih Turhan ise yaralanmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.