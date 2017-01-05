Amerika'dan ilk uyarı geldi
İzmir'deki terör saldırısının ardından ABD, Türkiye'de bulunan vatandaşlarına 'Bölgeden uzak durun' çağrısında bulundu.
- DHA
İzmir Adliyesi'ne yönelik terörist saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanı şehit oldu. Saldırıda 2 terörist öldürüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi(OSEC) İzmir Adliyesi yakınlarına meydana gelen patlamada, ABD vatandaşlarına yönelik yayınladığı güvenlik uyarısında, terör saldırısının meydana geldiği bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.
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