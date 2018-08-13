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Amerikan-Türk Konseyi'nden ABD Başkanı Trump'a tepki: Bu vergiler ticari olarak yersizdir

Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararına tepki gösterilerek, 'Bu vergiler ticari olarak yersizdir ve Türk metaline dayalı iş yapan ABD şirketlerine ve çalışanlarına zarar verecektir.' açıklamasında bulunuldu.

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ATC tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik vergi kararına tepki gösterildi.
 
Açıklamada, "ATC, ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararından çok derin rahatsızlık duymaktadır. Bu vergiler ticari olarak yersizdir ve Türk metaline dayalı iş yapan ABD şirketlerine ve çalışanlarına zarar verecektir." ifadesine yer verildi.
 
Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin tarihsel olarak karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "ATC, Trump yönetiminden ticari savaşa dönüşen bu gerginliği tekrar gözden geçirmesini rica ediyor." denildi.
 
Açıklamada iş dünyasından hükümetlerle ilişkilerde ortak noktaların bulunması adına çağrı yapması istendi.
 
ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin 2'ye katlanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullanmıştı.
 
Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da "ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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