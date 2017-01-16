Amsterdam: Trump, FETÖ'yü ABD'den silecek

ABD başkanlık koltuğuna 20 Ocak'ta oturacak olan Donald Trump'un nasıl bir politika izleyeceği tüm dünyada merakla beklenirken, Türkiye ise Trump'ın FETÖ'ye karşı tavrına dair ipuçları veren hamlelerini yakından takip ediyor. 2 yıldır ABD'deki FETÖ yapılanmasını çökertmek için hukuk mücadelesi veren avukat Robert Amsterdam Sabah'tan İsa Tatlıcan'a önemli açıklamalarda bulundu:

FETÖ'yü ABD'de nasıl bir gelecek bekliyor?

FETÖ için 2017 yılı ABD'de çok zor geçecek. Örgütün bağışlarla Clinton'ın kampanyasını destekledikleri gayet açık bir şekilde ortadaydı.

Gülenciler'in ABD'deki sistemi, tamamen bu tür nüfuz ticaretine dayanıyor. Trump'ın da Washington DC'deki bu eski yozlaşmış kültüre karşı çıkması bekleniyor.

FETÖ'NÜN YOLSUZLUK AĞI...

Obama yönetiminin FETÖ'yü ısrarlı bir şekilde korumaya çalışmasını neye bağlıyorsunuz?

FETÖ'nün yerel, eyalet ve federal siyasetçilere milyonlarca dolar yardım yaptığı kabul ediliyor. Bu siyasetçiler, zengin bir FETÖ firarisinden gelen milyonlarca dolar yardım nedeniyle örgütü koruyor ve olası soruşturmalardan uzak tutuyor. Sonuç herkesi talihsiz bir şekilde etkiliyor. Bu sistemin örgüt aleyhine değişeceğinden kuşku yok.

FETÖ, ABD'de hangi hukuksuz yöntemlere başvuruyor?

Gülen'in anlaşmalı okullarında kuvvetli bir yolsuzluk ağı ortaya çıktı. Okul yönetimi ve özel sektör şirketleriyle çok yakın ilişkide olan binlerce şahsi şirket kurmuşlar. Bu örgüt, "H-1B" vize programını suiistimal ederek Amerikan vergi ödeyenlerine milyonlarca dolar zarara neden olup örgüt üyelerinin ABD'de faaliyet göstermesini sağlıyordu.

Bu öğretmenlerin bir çoğuna, maaşlarının bir kısmını FETÖ'ye bağışlamaları yönünde baskı yapılıyordu. FETÖ, kamu fonundan gelen bu paraları kendine yöneltiyor.

BAZI EYALETLERDE FAALİYETLERİ DURDU

Bazı eyaletlerde başvurunuzla açılan soruşturmalar nasıl ilerliyor?

Kaliforniya'da örgütle bağlantılı 3 anlaşmalı okulda, yetersiz kayıt ve kayıtlara bağlı sorulan sorulara eksik cevap verilmesi neticesinde anlaşmalar yenilenmedi. Bu okullara il düzeyinde imtiyazlar verilse de, soruşturmamız içinde sahtekârlıkların döndüğü ve mükelleflerden çalınan milyonlarca doların yönetildiği okulların ortaya çıkmasında iyi bir adım olarak görüyoruz.

FETÖ konusunda direnen eyalet var mı?

Teksas Eğitim Ajansı'na, Gülen'in Harmony Devlet Okulları'ndaki sahtekârlıklarını anlatan detaylı bir dosya sunduk. Ancak tuhaf bir şekilde bu konunun yetki sınırlarını aştığını ve herhangi bir yargılamada bulunamayacaklarını belirtti. Son şikâyet metninin cevabını da Ohio eyaletinden bekliyoruz.

Gülen'in iadesi konusunda Trump döneminde ümitli misiniz?

Trump'ın kararlı bir şekilde H1-B vize programının revize edilmesini talep etmesi bizi memnun ediyor. Yeni seçilen hükümete, bu vize programını sistematik şekilde suiistimal eden FETÖ hakkındaki önerilerimizi aktarmayı hedefliyoruz. H1-B vizesi amacı Amerika işçi havuzunda bulunan boşluğu, spesifik alanlarda yetenekli ve donanımlı işçiler getirerek doldurmak.

FETÖ, ABD'nin bu açığını suistimal ederek çok rahat bir şekilde bu ülkede faaliyet gösteriyor. Yeni yönetimin buna izin vereceğini düşünmüyorum.

İŞLERİ ARTIK ÇOK ZOR

ABD kamuoyu FETÖ konusunda ikna olmaya başladı mı?

Eğitim faaliyetleri bu yapının politik ve finansal hedeflerinin görünen yüzü. Gerçekten kendilerine eğitime adamış olsalardı, farklı faaliyet alanları ve şirketleşmelerin arkasında saklanmazlardı.

ABD kamuoyunda bu konuda çok ciddi haberler çıkıyor.

FETÖ'nün ABD'deki işi artık hiç kolay değil.

Gülen'in iadesi ve FETÖ'nün ABD'de çökertilmesi için neler yapılabilir?

Gülen okulları tarafından mağdur edilmiş aileler ve öğrencilerin kendi hikâyelerini anlatmak için öne çıkmaları önemli. Gülenciler'in bu yasadışı faaliyetlerini sesli bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor.

Onları gündelik olarak baskı altında tutmalı ve inkârlarının arkasına saklanmalarını izin vermemeliyiz.

ABD'deki Gülen mağdurlarını bir araya getiren bir ağ kurma niyetindeyiz ve ilerleyen günlerce sizlerle çok ilginç detaylar paylaşacağız.

GÜLENCİLERDEN TEHDİT YAĞIYOR

FETÖ'nün kumpaslarını biliyoruz. Siz de bu örgütün tehditlerine maruz kaldınız mı?

Gülenciler tarafından firmamıza sayısız tehdit aldık. Aynı zamanda bu yapıda öğretmenlik yapmış veya halihazırda yapan birçok kişi de bize gelip FETÖ hakkında bilgi verdi.

Bu organizasyon hakkında bilgi verebilecekler, onlarla çalışmış olanlar bize ulaşsın istiyoruz. İtirafçıların anlattıkları bizi bile şok etti.

FETÖ'ye dair deşifreleriniz ABD kamuoyunda yeterince yankı bulabiliyor mu?

Çalışmalarımız hem Türkiye hem de burada medya organlarında işlendiği için, daha çok FETÖ üyesi bize ulaşarak organizasyonun gizli ve kirli yapısı hakkında delil sundu. Bu örgüt, terörist operasyonlar üzerinden organizasyon yapısını şekillendiriyor. Dolayısıyla bizim Türkiye adına kararlılıkla yürütmekte olduğumuz bu davanın medyada yer bulması çok önemli.