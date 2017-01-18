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Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik

İstanbul'da Kartal Anadolu Adliyesi otoparkında bulunan şüpheli paket paniğe sebep oldu. Şüpheli paket boş çıktı.

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İstanbul'da Kartal Anadolu Adliyesi otoparkında bulunan şüpheli paket paniğe sebep oldu. Şüpheli paket boş çıktı.

 

 

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