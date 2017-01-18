Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik
İstanbul'da Kartal Anadolu Adliyesi otoparkında bulunan şüpheli paket paniğe sebep oldu. Şüpheli paket boş çıktı.
- DHA
İstanbul'da Kartal Anadolu Adliyesi otoparkında bulunan şüpheli paket paniğe sebep oldu. Şüpheli paket boş çıktı.
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