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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor

Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor.

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Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul istikametinde akıcı araç trafiği oluşurken, herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.      
      
Yolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de trafiğin oluştuğu görülüyor. D-100 Karayolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ise araç yoğunluğu bulunmuyor.      
 
Trafik ekipleri, tatilin 9 gün olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte sıkışıklık beklenmediğini belirtti.      
 

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