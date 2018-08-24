Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor
Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor.
- AA
Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul istikametinde akıcı araç trafiği oluşurken, herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.
Yolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de trafiğin oluştuğu görülüyor. D-100 Karayolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ise araç yoğunluğu bulunmuyor.
Trafik ekipleri, tatilin 9 gün olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte sıkışıklık beklenmediğini belirtti.
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