Anadolu 'Pars'ı, Umman çöllerinde göreve hazır

Adını bir zamanlar Anadolu'da yaşayan sessiz, çevik ve yırtıcı bir leopar türünden alan "Pars", düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Benzersiz özellikleri ile kullanıcısına stratejik avantajlar sunan "Pars", yapısında günümüzün en gelişmiş teknolojilerini barındırarak, taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olma özelliği taşıyor. 30 bin kilogram azami yüklü ağırlığa sahip olan "Pars" 8X8, dizel motorla donatılmış. 100 kilometre hıza ulaşabilen araç, yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket edebiliyor. 70 santim yüksekliğinde dik engel ve 200 santimetre uzunluğunda hendek geçebiliyor.

"Pars", motor yerleşimi ve gözetilen dengeli tasarımı sayesinde, birbirine çok yakın aks yüklerine sahip. Bu tasarım yaklaşımı ile araç, gevşek ve yumuşak zeminde dahi rahat hareket edebilme, yüksek hızlarda artan yol tutuşu ve kısa frenleme mesafesi gibi kabiliyetlere sahip. 8X8 sürüş özelliğine sahip aracın tüm aksları gerektiğinde kilitlenebiliyor. Merkezi teker şişirme yeteneği ise farklı arazi koşullarında sürücüye lastik basınçlarını ayarlama imkanı sunan araç, ayrıca, gövde formu, karın altı yapısı, taban plakaları ve araç içi özel geliştirilen mayın korumalı koltukları sayesinde, personeli yüksek seviyede mayın tehdidine karşı koruyacak şekilde tasarlandı. İşte tüm bu özelliklere sahip zırhlı tekerlekli muharebe aracı "Pars" Umman'a gönderilmek için hazır. Yapılan anlaşma çerçevesince ilk parti olan 15 adet "Pars" Umman'a doğru yola çıktı.

Aracın üzerindeki silah sistemine değinen FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt, "Türk kılıcı anlamına gelen Saber Silah Sistemi, sadece bu araçlara özel değil başka araçlara da entegre edilebiliyor. 15 milimetre topu ve tabi ki üstün nitelikli gece görüşü sistemi var. Çok etkin ve yetkin silah sistemi, yine bizim mühendislerimiz tarafından tasarlandı. Araca gelirsek, her tekerlekten dönebilen araç, sağ, sol, arka ve ön tarafa doğru her türlü hareketi yapabiliyor. Mayın koruması, yanlarda balistik koruma ve üstlerde yine patlayıcılara karşı korumaları son derece yüksektir. Bunu müşteri taleplerine göre kendi mühendisliğimizle yükseltip veya azaltabiliyoruz" dedi.

"Pars"ın yurt dışında çok büyük ihracat projeleri kazandığını anımsatan Kurt, "Toplam şu anda 2 ülkede 1 milyar doların üzerinde bir ihracat sözleşmesi devam ediyor. Çok büyük potansiyeller var önümüzde. Ülkemizde de şuan önemli bir ihalede. Henüz karar verilmedi ama bu kararı bekliyoruz. Firma olarak en önde gelen firmalardan biriyiz" ifadelerini kullandı.

Kurt, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

Anadolu'ya özgü bir isim vermek istedik Pars ismi oradan çıktı. Savunma sanayisini vatandaşlarımız takip etmeye devam etsin. Milletimizi gururlandıracak sevindirecek çok fazla olay yaşanıyor. Gelişmeler çok güzel ve devam edeceğine inanıyorum.

Umman Kraliyet Kara Kuvvetleri'nin göz bebeği olan "Pars" 8x8 zırhlı tekerlekli muharebe araçları, Umman'a gitmeden önce hünerlerini gösterdi.