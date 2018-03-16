Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Anafartalar YHT Tramvay Hattı Ulaştırma Bakanlığınca Yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planında bulunan 7 km’lik Belsin-Anafartalar Yüksek Hızlı Tren Tramvay Hattı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından üstlenildi. Karar Resmi Gazetede yayımlandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde;
 
“Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanmasını müteakip devri ile ilgili şartların belirlenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılması hakkında karar.
 
25/10/2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanmasını müteakip devri ile ilgili şartların belirlenmesine ilişkin kararın ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait Anafartalar-YHT Tramvay Hattı”
 
BAKANLIK YETKİLİLERİ EYLÜL 2017 TARİHİNDE KAYSERİ’DE İNCELEMELERDE BULUNMUŞTU
 
Büyükşehir Belediyesinin Kayseri’nin geleceğine yönelik Ulaşım Master Planı’nı tamamlamasının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan gelen bir heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte master planı ve bu planda yer alan yeni raylı sistem hattının yapılacağı alanı 21 Eylül 2017 tarihinde inceledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gebze-Haydarpaşa banliyö hattındaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi

Gebze-Haydarpaşa banliyö hattındaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA