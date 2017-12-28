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Anaokulunun tavan sıvası çöktü, 4 öğrenci yaralandı

Mersin Erdemli ilçesi'e bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir anaokulunun çatı sıvası çöktü. İlk bilgilere göre 5 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Çeşmeli Anaokulu'nda meydana geldi. Öğrencilerin ders işlediği sırada 4 metrekarelik tavan sıvası çöktü. Sıva parçalarının altında kalan 4 öğrenci başından ve omuzundan yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Silifke Kaymakamı ve Erdemli Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, "Sabah meydana gelen olayda 4 öğrencimiz yaralanmıştır. Öğrencilerimizin tedavi altına alınmıştır. Şu an için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Anaokulunda 2 gün süreyle eğitime ara verildi. Valimiz Ali İhsan Su'nun talimatı ile olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış bulunmaktadır" dedi. Yaralı 4 çocuğun tedavileri sürüyor.

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