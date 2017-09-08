TCK Anayasa 301. maddesi nedir içeriği ne? Sezgin Tanrıkulu kimdir?
Anayasanın 301. Maddesi vatandaşlar tarafından merakla aranmaya başladı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında sosyal paylaşım sitesinden yaptığı yorum sonrasında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma da TCK’nın 301. Maddesi gereceğince açıldı. Sezgin Tanrıkulu kimdir ne dedi sorularının cevapları merak ediliyor. Savcılık SİHA açıklaması için TCK 301'den işlem yapacak. TCK 301 nedir, siha nedir sorusunun cevabı ve detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.
Anayasa TCK 301. Madde nedir, Sezgin Tanrıkulu kimdir sorularının cevabı yaşanan olayların ardından araştırılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun nedeninin Tanrıkulu’nun sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden SİHA'lara ilişkin paylaşımlarının olduğu açıklandı. Savcılık SİHA açıklaması için TCK 301'den işlem yapacak. Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinde Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılamanın ardından kişiye verilecek olan cezaların ne olacağının tanımı yapılıyor. Yasaya göre Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Siha nedir sorusunun cevabına ve yaşanan gelişmelere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
TCK 301 NEDİR?
MADDE 301. - (1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.
(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
SİHA NEDİR?
TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) eleştirerek rahatsızlığını dile getiren CHP'li Tanrıkulu, bugün de iftiralarına devam etti. CHP'li Tanrıkulu, terör operasyonlarında PKK'ya göz açtırmayan ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olan silahlı insansız hava araclarının sivilleri vurduğu iftirasında bulundu.
Tanrıkulu, Twitter'dan yaptığı skandal açıklamasında "BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü.Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim" dedi.
Yaptığı yalan açıklamalara ilişkin hiç bir delil belge gösteremeyen, terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP'nin algı operasyonuna destek veren CHP'li Tanrıkulu'na vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
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