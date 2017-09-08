TCK Anayasa 301. maddesi nedir içeriği ne? Sezgin Tanrıkulu kimdir?

Anayasa TCK 301. Madde nedir, Sezgin Tanrıkulu kimdir sorularının cevabı yaşanan olayların ardından araştırılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun nedeninin Tanrıkulu’nun sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden SİHA'lara ilişkin paylaşımlarının olduğu açıklandı. Savcılık SİHA açıklaması için TCK 301'den işlem yapacak. Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinde Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılamanın ardından kişiye verilecek olan cezaların ne olacağının tanımı yapılıyor. Yasaya göre Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Siha nedir sorusunun cevabına ve yaşanan gelişmelere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TCK 301 NEDİR?

MADDE 301. - (1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

SİHA NEDİR?

İHA'lar (İnsansız Hava Aracı) uçtukları bölgede eylem hazırlığındaki teröristleri tespit ediyor ardından SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Aracı) o teröristleri vuruyor.

İHA'lar da SİHA'lar da pratik biçimde havada uzun süre kalabiliyor, yerli üretim olması nedeniyle de hava sahamızda İHA ve SİHA'nın hiç uçmadığı bir zaman dilimi bulunmuyor.

SEZGİN TANRIKULU NE DEDİ?