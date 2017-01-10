Anayasa değişikliği teklifi oylanıyor

Yeni BM Genel Sekreteri'nden tarihi itiraf

BM Genel Sekreteri Guterres, "Birleşmiş Milletler savaşları önlemek için kuruldu. Barışı sağlamak için tutumumuzu gözden geçirmeli, strateji, yapı ve operasyonlarımızda değişikliğe gitmeliyiz." dedi.