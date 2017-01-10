Anayasa değişikliği teklifi oylanıyor
Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin ardından ilk madde için oylamaya geçildi. Meclis'te gerçekleştirilen oylama ve tüm ayrıntılar
Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin ardından ilk madde için oylamaya geçildi. Meclis'te gerçekleştirilen oylama ve tüm ayrıntılar
İŞTE MECLİS'TE SON DURUM - CANLI
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