Anayasa değişikliği teklifinde 13. madde görüşülüyor
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesinin görüşmelerine başlandı.
Teklifin 13. maddesi, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağını öngörüyor.
Madde üzerinde ilk sözü, CHP grubu adına Aydın Milletvekili Bülent Tezcan aldı.
MADDE 13: 2709 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”
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