Anayasa değişikliği teklifinde 13. madde kabul edildi

Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güvenlik, garanti, toprak, diğer konulardaki hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Bu konudaki haklarımız ve çıkarlarımızı sonuna kadar savunuruz hiç kimse endişe içinde olmasın” dedi.