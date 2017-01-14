Anayasa değişikliği teklifinde 14. madde kabul edildi

14. Madde oylama sonucu 341 Kabul, 133 Ret, 1 Çekimser, 4 Boş, 4 Geçersiz.

Anayasa değişiklik teklifinin HSYK'nın yapısında değişiklik öngören 14. maddesi 341 oyla kabul edildi.

MADDE 14- 2709 sayılı Kanunun 159’uncu maddesinin başlığı ile birinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yüksek” ibareleri madde metninden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan “asıl” ibaresi madde metninden çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.