Anayasa değişikliği teklifinde 18. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesine 344 kabul, 131 ret oyu verildi. AK Parti'nin, 18 maddelik anayasa değişiklik teklifinin 1. tur oylamaları tamamlandı.

Kanun Tasarı ve Teklifleri görüşmek için, 17 Ocak 2017 Salı günü saat 15.00’de toplanmak üzere; Birleşim Saat 23.22’de sona erdi.

Bu madde uyarınca, "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine" dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması, TBMM seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir aynı gün yapılması, cumhurbaşkanı adaylığı ve seçimine ilişkin değişiklikler, birlikte yapılacak ilk TBMM ve cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girecek.