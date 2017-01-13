Anayasa değişikliği teklifinin 10. maddesi görüşülüyor

Terör propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde yaşayan ve sosyal medya hesabından bölücü terör örgütleri PKK, PYD ile YPG ile ilgili propaganda yaptığı ileri sürülen H.E., jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. H.E.'nin evindeki aramalarda ruhsatsız otomatik tüfek ile tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.