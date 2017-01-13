Anayasa değişikliği teklifinin 10. maddesi görüşülüyor
BMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda 'Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlar' ile ilgili onuncu maddenin görüşmelerine başlandı.
- AA
Anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda "Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlar" ile ilgili onuncu maddenin görüşmelerine başlandı.
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