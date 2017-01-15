Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi 341 oyla kabul edildi

Vejetaryenlerin %84’ü ete geri dönüyor

ABD’de vejetaryenlerin yeme alışkanlıkları üzerinde yapılan ilk bilimsel çalışmada, sadece sağlık sebeplerinden dolayı etten vazgeçenlerin, çeşitli sağlık, hayvan refahı ve çevresel sebeplerle vejetaryen olanlarla karşılaştırıldığında, etsiz beslenme düzenlerinden vazgeçmelerinin çok daha muhtemel olduğu gösterildi.