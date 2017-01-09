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Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine başlandı.

  • AA
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TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri, usul tartışmasıyla başladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, görüşmelere geçmeden önce teklifin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, TBMM Başkanlık Divanından teklifi iade etmesini istedi.

Anayasaya ve Türk milletinin, kendilerine verdiği yetkiye dayanarak bunu talep ettiğini dile getiren Altay, aksi durum söz konusuysa bu konuda TBMM İçtüzüğüne başvurmaktan başka şanslarının olmadığını bildirdi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, teklifle ilgili olarak, iade edeceklerine dair bir yetkilerinin olmadığını belirtti.

Teklifin komisyonda görüşülüp, bastırıldığını, rapora bağlandığını, önlerine geldiğini vurgulayan Aydın, "Her madde üzerinde anayasaya aykırılık önergesi verme yetkiniz var. Bunu kabul etmeme Genel Kurulun uhdesinde. Bu teklifi görüşmek durumdayız. Israrınız devam ederse usul tartışması açıyorum." dedi.

Bunun üzerine Genel Kurulda usul tartışması açıldı.

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