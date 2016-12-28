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Anayasa değişiklik teklifinin 9. ve 10. maddesi kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişikliği teklifinin 9. ve 10. maddesi kabul edildi.

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Anayasa değişiklik teklifinin 10. maddesi de komisyondan geçerek kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişikliği teklifinin 9. maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeye göre, Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde yasama yılının ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşması yapar. Ülkenin iç ve dış siyaseti Hakkı'nda Meclis'e mesaj verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil eder. Milletlerarası anlaşma onaylar ve yayımlar.

 

 

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