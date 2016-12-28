Anayasa komisyonu 7. maddeyi kabul etti

Kocaeli yarın 29 Aralık okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklaması var mı?

Kar yağışı yarın 29 Aralık Perşembe Kocaeli'de etkisini gösterecek. Kocaeli'de yarın okullar tatil olacak mı? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurtta kar yağışı etkili olacak. Kocaeli'de de yarın başlayan yoğun kar yağışı yeni yılın ilk gününe kadar etkili olacak. Öğrenci ve velileri, son tahminlere göre yoğun kar yağışı görülecek Kocaeli'de okulların yarın tatil olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği'nden açıklama var mı? Kocaeli son hava durumu tahmini nedir? İşte konuyla ilgili ayrıntılar.