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Anayasa komisyonu 7. ve 8. maddeyi kabul etti

Son dakika gelen bilgilere göre; Anayasa değişiklik teklifinde, Meclis'in denetim yetkilerini düzenleyen 7. madde kabul edildi.

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Anayasa komisyonu 8, maddeyi kabul etti

8. madde Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin düzenlemeler içeriyor.

7. madde Meclis'in yetki ve çalışma sistemini düzenliyor.

Daha önce anayasa değişiklik teklifinin, 1. 2. 3. 4. ve 6. maddeleri kabul edilmiş; yedek milletvekilliğine ilişkin 5. madde metinden çıkarılmıştı.

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişiklik teklifindeki  cumhurbaşkanı seçilme şartları içerisinde bulunan "doğuştan Türk vatandaşı  olanlar arasından" hükmü, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, "Türk  vatandaşları arasından" şeklinde değiştirildi.      

 

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