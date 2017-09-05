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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Cumhurbaşkanına saygı ile yargı bağımsızlığı arasında bir bağ yoktur

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 30 Ağustos kabulünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde eğildiğine dair fotoğraf karelerine ilişkin, 'O fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Üzerinde çalışılmış, kadraj oyunuyla manipülasyonun bir örneği' dedi.

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'huzuruna' çıktığı sırada çekilen fotoğraf konusunda açıklama yaptı.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'huzuruna' çıktığı sırada çekilen fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu. Arslan, "O fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Üzerinde çalışılmış, kadraj oyunuyla manipülasyonun bir örneği" dedi.

Gerçek görüntüleri 31 ağustosta Anayasa Mahkemesi sitesine koyduk. Bu fotoğrafı şahsıma hakaret sayın cumhurbaşkanı da haksızlık. Ben Allah'tan başka kimsehin önünde eğilmedim. Cumhurbaşkanına saygı ile yargı bağımsızlığı arasında bir bağ yoktur." dedi.

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