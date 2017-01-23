Anayasa referandumu için Almanya’da ön hazırlık başladı

Türkiye’nin talebi Berlin Büyükelçiliği kanalıyla Almanya Dışişleri Bakanlığına resmi yazıyla (nota) iletildi. Alman makamlarının, Türkiye’nin bildiriminin ardından, referanduma ilişkin bazı ek bilgiler talep ettiği, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Diplomatik kaynaklar, Almanya’daki mevzuat gereği, yabancı ülke vatandaşlarının Almanya’da kurulacak sandıklarda oylarını kullanabilmesi için, en az 60 gün önceden bildirimde bulunmak gerektiğini, bu koşulun yerine getirildiğini kaydettiler.

Almanya’nın, seçimlerin yapılacağı bölgelerde çevre güvenliğinin sağlanması gibi konularda beklentilerinin bulunduğu, görüşmelerde bir sorun yaşanmasının beklenmediği ifade edildi.

Türkiye’de referandum tarihinin kesinlik kazanmasının ardından, Yüksek Seçim Kurulunun yurt dışındaki oy kullanma işlemleri hakkında tüm detayları belirlemesi, bunların kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı ise süreçte aksaklıkların yaşanmaması için, önceden hazırlıklarını sürdürüyor ve gerekli izinler için başvurularını sürdürüyor.

Daha önce yapılan seçimlerdeki deneyimler ışığında, Almanya’nın farklı kentlerindeki 13 başkonsoloslukta sandıkların kurulması, oy verme işleminin mart ayının ikinci yarısında başlaması ve yaklaşık 15 gün sürmesi öngörülüyor.

Türkiye’nin Almanya’nın Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Mainz, Münih, Münster, Nürnberg ve Stuttgart kentlerinde başkonsoloslukları bulunuyor.

Başkonsolosluk binalarının büyük olduğu kentlerde sandıklar bu binalarda kurulacak. Başkonsolosluk binalarının küçük olduğu kentlerde ise oy kullanma işleminin kiralanacak çok amaçlı salonlarda ya da fuar alanı gibi merkezlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yurt dışında en fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülke olan Almanya’da, 1 Kasım 2015’teki genel seçimlerde, kayıtlı bir milyon 411 bin seçmenden, 575 bini sandık başına giderek oy kullanmıştı.