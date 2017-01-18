Anayasa teklifinde 2. turun 1. maddesi görüşülmeye başlandı
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda birinci maddenin görüşmelerine başlandı.
- AA
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.
Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.
Madde üzerinde önerge işlemleri başlamadan önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerinden söz alarak, usul tartışması açılmasını istedi.
Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşime ara verdi.
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