Anayasa teklifinde HSYK'nın üye sayısı 13'e çıkarıldı
AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinde, 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısı 13'e çıkarıldı. 21 maddelik teklif ise 19'a düşürüldü.
ANAYASA TEKLİFİNDE HSYK'NIN ÜYE SAYISI 13'E ÇIKARILDI
AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinde, 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısının 13'e çıkarıldığı, Adalet Bakanı ile müsteşarının da HSYK'nın doğal üyesi olduğu öğrenildi.
21 MADDE 19 MADDEYE DÜŞÜRÜLDÜ
TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin, 19 maddeye düşürüldüğü öğrenildi.
15. MADDE İPTAL EDİLDİ
Anayasa değişiklik teklifinde Cumhurbaşkanı'nın kamu kurumlarıyla ilgili kararname yetkisi iptal edildi.
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