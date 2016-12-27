Anayasa teklifinin 4. maddesi kabul edildi

Panasonic'den 260 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı

Japon elektronik devi Panasonic'in ABD'li elektrikli otomobil ve enerji şirketi Tesla Motors'a güneş hücresi (solar cell) üretmek için 30 milyar yen (260 milyon dolar) yatırım yapacağı bildirildi.