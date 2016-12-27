Anayasa teklifinin 4. maddesi kabul edildi
TBMM ve Cumhurbaşkanı seçim dönemini 5 yıla çıkartan 4. madde komisyonda kabul edildi.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri devam ediyor.
AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi de komisyonda kabul edildi.
4. maddeye göre milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılacak.
YEDEK MİLLETVEKİLLİĞİ İPTAL
Meclis'te görüşülmeye devam eden Meclis Anayasa Komisyonu 5. maddeyi tekliften çıkardı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.