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Anayasa teklifinin 4. maddesi kabul edildi

TBMM ve Cumhurbaşkanı seçim dönemini 5 yıla çıkartan 4. madde komisyonda kabul edildi.

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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi de komisyonda kabul edildi. 

4. maddeye göre milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılacak.

YEDEK MİLLETVEKİLLİĞİ İPTAL

Meclis'te görüşülmeye devam eden Meclis Anayasa Komisyonu 5. maddeyi tekliften çıkardı.

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