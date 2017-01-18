Anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda 2. madde 342 oyla kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda 2. madde 342 oy ile kabul edildi.
- AA
TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi 342 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, "milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngörüyor.
1. MADDE 345 OYLA KABUL EDİLDİ.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 1. madde 345 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci turunda 1. madde oylamasına 486 milletvekili katıldı. 1. madde 345 kabul, 140 ret oyu alırken, 1 boş oy kullanıldı.
İlk turda 1. madde 347 'Evet' oyu ile kabul edilmişti
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.
Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.
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