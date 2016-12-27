Anayasa teklifinin seçilme yaşını 18'e düşüren 3. maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliğinde seçilme yaşını 18'e indiren paketin 3. maddesi geçti.
Anayasa Komisyonu'nda 3. madde de kabul edildi. Seçilme yaşı 18'e düşüyor.
Anayasa Komisyonu'nda 3. madde de kabul edildi. Seçilme yaşı 18'e düşüyor.
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