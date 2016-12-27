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Anayasa teklifinin seçilme yaşını 18'e düşüren 3. maddesi kabul edildi

Anayasa değişikliğinde seçilme yaşını 18'e indiren paketin 3. maddesi geçti.

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Anayasa Komisyonu'nda 3. madde de kabul edildi. Seçilme yaşı 18'e düşüyor.

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