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TBMM takvimi şekillendi

Meclis takvimi şekillendi.

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Meclis Genel Kurulu bugün Anayasa değişiklik teklifini bitirecek. TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir gün ara verecek ve Salı günü Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı'nı görüşecek. 18 Ocak tarihinden itibaren ise Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur görüşmeleri yapılacak. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinin 3 gün süreceği öngörülüyor. Daha sonra 7 Şubat'a kadar çalışmalarına on gün ara vermesi bekleniyor.

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