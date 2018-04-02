Andrey Karlov suikastında Fetullah Gülen ve Emre Uslu’ya yakalama kararı çıkarıldı

Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 19 Aralık 2016'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışında öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın yürüttüğü soruşturmada sona doğru yaklaşılırken, önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3'ü polis olmak üzere 7 kişi tutuklanırken, savcılık ele geçirilen dijital materyaller ile itirafçı beyanlarından yola çıkarak suikastın FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyarak yeni bir adım atı.



Suikastın FETÖ elebaşının talimatları ve örgütün amaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini değerlendiren savcılık, mahkemeye yazılı bir talepte bulundu. Savcılığın üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve diğer 7 isim hakkında "yoklukta tutuklamaya dönük yakalama kararı" çıkarıldı. Terörist Gülen'in yanı sıra örgütün üst düzey yöneticilerinden firari Şerif Ali Tekalan ile Emre Uslu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.



"Yokluklarında tutuklamaya dönük yakalama kararı" istenen diğer isimler arasında ise FETÖ'nün emniyet imamları Temel Alsancak ve Hamza Sevinç de bulunuyor. Ankara Başsavcılığı'nca Emniyet'in mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmayla 'Kazım' kod adlı Hamza Sevinç'in 2014 yılından 15 Temmuz darbe girişimi öncesine kadar FETÖ'nün emniyet imamı olduğu, 2016 Ağustos'tan sonra da bu göreve 'Kadir' kod adlı Alsancak'ın getirildiği ortaya çıkarılmıştı. Firari Alsancak hakkında Emniyet mahrem yapılanma soruşturma kapsamında da yakalama kararı bulunuyor.



'TERÖR AMAÇLI KASTEN ÖLDÜRME'



Diğer zanlıların yine örgütün firari isimleri Cengiz Özkan, Cemal Karata, Murat Tokay olduğu belirtildi. Gülen ve 7 şüpheli "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve terör amaçlı tasarlayarak kasten insan öldürmekle" suçlanıyor.



EMRE USLU HEDEF SAPTIRMIŞTI



Karlov'un suikasta uğradığı fotoğraf sergisinin organizatörü olan Timur Özkan, daha önce tutuklanmıştı. Yine soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayrettin Aydınbaş ile Özkan'ın FETÖ'nün beyin takımındaki Şerif Ali Tekalan ile irtibatı ortaya çıkarılmıştı. Ayrıca Özkan, Twitter'den takipçisi olduğu şüpheli Emre Uslu'nun mesajlarını paylaşmıştı. Uslu, Twitter'daki mesajlarında hedef saptırmaya yönelik suikastı FETÖ'nün dışında başka örgütlerin gerçekleştirdiğine ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu.



(Sabah)