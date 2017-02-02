Angela Merkel'i terleten FETÖ ve PKK sorusu

Anadolu Ajansı muhabirinin görüşmede "Almanya'nın PKK'ya destek verdiği konusu gündeme geldi mi?" sorusuna Merkel şöyle cevap verdi " PKK'nın ve PKK'ya bağlı örgütler hakkında konuştuk. Konuyu elbette inceleyip izliyoruz, önlem alıyoruz. Almanya'da da PKK terör örgütü olarak yasak. Türkiye tarafından bize iletilen farklı vakaları hassasiyetle inceliyoruz.

Burada PKK saldırıları gerçekleştiğinde, tabi ki Türk halkının büyük bir hassasiyeti var böyle bir örgütün başka bir yerde serbestçe dolaşması hakkında."

"BUNLAR TÜRKİYE'NİN BAŞINI AĞRITIYOR"

Özellikle FETÖ ile ilgili mücadelede Almanya'nın çok daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Zira bu örgütler Avrupa ülkelerinde rahatça faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Bunlar Türkiye'nin bugün başını ağrıtıyor, canını yakıyor ama eminim ki gelecek zaman içerisinde bütün Avrupa için tehdit olabilir. Bu yüzden terörle mücadeledeki işbirliğimiz hayati öneme sahiptir.

Suriye'de, Irak'ta DEAŞ'a karşı verdiğimiz amansız mücadelede Almanya'nın yaptığı katkılar önemlidir. Bunu takdir ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Amacımız terörün yok olduğu, ilişkilerimizin her alanda geliştiği bir ortamı oluşturmak.

BAŞBAKAN YILDIRIM VE MERKEL'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI...

Ortak fırsatlarla karşı karşıyayız. Dost ve müttefik Almanya ile Türkiye ilişkileri terörle mücadeleden mülteci sorununa karşılıklı ekonomik işbirliğinden güvenlik ve bölgesel sorunların çözümüne kadar geniş bir yelpaze içinde değerlendirilebilir. Bu anlayışla Merkel ile ikili ilişkilerimizin bütün boyutlarını değerlendirdik. Başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere ikili ilişkilerimizi daha nasıl ileri taşıyabiliriz bunları konuşma fırsatımız oldu. AB aday ülke olmamız münasebetiyle birlik ve ilişkilerimizin tekrar canlandırılması gümrük birliğinin güncellenmesi ve 2016 Mart ayında yapılan anlaşmanın önümüzdeki aylarda tekrar güncellenerek birliğe üyelik konusunda bir adım daha ileri gidilmesi için neler yapılabilir değerlendirme fırsatı bulduk.

HAK ETTİKLERİ CEZAYI BULACAKLARDIR

Merkel'in 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra ülkemize göstermiş olduğu teröre karşı darbecilere karşı dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Bu ziyareti de bu dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Aslında darbe girişiminden sonra olağanüstü hal çerçevesinde darbecilerin sebep oldukları tahribatı zararları toplumsal travmayı ortadan kaldıracak bir takım önlemler aldık. Bununla ilgili de görüş alış verişi yapma fırsatımız oldu. Şartlar ne olursa olsun Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun içerisinde bütün sorumlular suçlular değerlendirilecek ve hak ettikleri cezayı bulacaklardır.

ALÇAK ÖRGÜT BÜYÜK TAHRİBAT YAPTI

Bedenini ortaya koyup ülkesini savunan kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizi topyekün başarısından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu alçak örgüt maalesef çok büyük tahribat yaptı büyük zararlar verdi. Bunların zararlarını ortadan kaldıracak tedbirleri de yeni benzeri olaylar yaşanmaması için elimizden geldiğince tedbirlerini alıyoruz.

TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR İNTİKAM DUYGUSU İLE HAREKET ETMEYECEĞİZ

Türkiye bir hukuk devletidir intikam duygusu ile hareket etmeyeceğiz. Hukuk içerisinde adalet içerisinde muamele yapacağız. Uygulamalarımız da bu yönde olmaktadır. Memuriyetten çıkartılanlara veya haklarında şikayet olanlara yaptığımız düzenleme ile yargı yolunu da OHAL'e rağmen açmış bulunuyoruz. Sanıkların veya suçluların bir takım kısıtlamalar getirilmişti gözaltı süresi avukatla görüşme gibi bunlarda da kolaylık sağlamış bulunuyoruz. FETÖ ile mücadelede Almanya'nın çok daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Zira bu kişiler Almanya'da çok rahat faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Türkiye'nin canını yakan bu örgüt yakın gelecekte bütün Avrupa için büyük bir tehdide dönüşebilir. İşbirliğimizi artarak devamı hayati öneme sahiptir.

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DEN GEÇİYOR

Amacımız terörün yok olduğu ilişkilerimizin her anlamda geliştiği bir ortamı oluşturmak. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor. Türkiye 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye hem göçler bakımından hem de terör bakımından engelleyen ve kaynağından kurutma özelliğine sahip bir ülke. Almanya Türkiye çok köklü geçmişe sahip iki ülke. Türkiye'nin büyük ticaret ortağı. İhracatın birinci, ithalatın ikinci sırada olduğu bir ülke. Almanya'nın doğrudan yatırımlarında Türkiye 6. sırada yer alıyor. Yine Türk kökenli yatırımcıların Almanya'da oldukça yaygın bir faaliyeti var. Bütün bunlar Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın, burada yaşayan Alman vatandaşlarımız iki ülke arasındaki bağları güçlendiren en önemli varlık olduğunu belirtmek isterim.

BÖLGEMİZDEKİ OLUMSUZLUKLARIN KAYNAĞI SURİYE'DEKİ İSTİKRARSIZLIKTIR

Bölgemizde yaşanan olumsuzlukların kaynağı 6 yıldır Suriye'deki istikrarsızlıktır. Suriye'deki barış süreci ve gayretle ümit ediyorum ki yakın gelecekte bu bölgelere de istikrar getirecek ve enerjimizin büyük bir kısmını tüketen terör ve güvenlik konusu daha azalacak ve daha fazla enerjiyi ikili işbirliğinin geliştirilmesi bölgesel huzurun ve refahın sağlanmasına ayırmış olacağız.

Ben bir kez daha Sayın Merkel ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Ziyaretinin başarılı olması dileklerimi iletiyorum.

Konuk Başbakan Angela Merkelin açıklamalarından satırbaşları...

TERÖRLE MÜCADELEDE BİRLİKTEYİZ

Bugün TBMM'yi gezerken darbe teşebbüsünün oluşturduğu tahribatı izledim ve halkın demokrasi için nasıl siper olduğunu da gördüm. Terör konusunu ele aldık. Bunlar insan hayatını yok edip demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu mücadelede birlikteyiz. İçişleri Bakanlarımız da bu konuda temas halinde olmayı sürdürecekler. Açık konuları ele alacaklar.

Almanya mülteci kabul etmeye devam edecek. Her ay 500 mülteci almaya karar verdik Almanya olarak. Ekonomi konusunu ve turizm konusunu da ele aldık. İçişleri Bakanlarımızın yakın bir işbirliği içerisinde hem havaalanlarında hem tatil bölgelerinde güvenliği sağlaması için işbirliği içerisinde olmasını düşünüyoruz. Uzun yıllar boyunca imamların Türkiye tarafından gönderilen imamlar hakkında işbirliğimiz oldu. Burada herhangi bir şüphe bilgi toplanması yönündeki şüpheler ortadan kaldırılmalı.

KALICI SONUÇ ALINMASI LAZIM

Kıbrıs'ı konuştuk bu müzakere sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade ettik ve bir sonuç elde edilmesi gerektiğini Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye ile bütün Avrupa için önemli bir konu bu. Irak'taki gelişmeleri ele aldık, Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Kalıcı çözümlerin bulunması gerekiyor. Halep'teki korkunç olaylardan sonra hassas da olsa bir barış durumu var. Her şey için teşekkür ediyorum. Bu kadar zor bir dönemde görüş alışverişinde bulunmalıyız birbirimizin tutumlarını bilmeliyiz. Almanya'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaş sebebiyle bu işbirliğimizi sürdürme yükümlülüğümüz var.

SORULAR

AB'ye vizesiz seyahat ne zaman yapılacak?

Merkel: Bu yolda çok adım atıldı ilerlemeler kaydedildi. Bu görüşmeleri ilerletmemiz gerektiğini ve komisyon ile bu görüşmelerin ilerletilmesi gerektiğini konuştuk ve anlaşmanın uygulanması gerektiğini düşündüğümüz için ısrarla bu yönde çalışıyoruz.

BİZDEN İSTENEN PEK ÇOK ŞEYİ YERİNE GETİRDİK

Başbakan Yıldırım: Burada sadece terörle ilgili konu yok. Vize konusunda bazı sorunlar var. Bazı şeyler iyi çalışıyor bazıları çalışmıyor. Biz yapılması istenen çoğu şeyi yaptık ama kalan 5 madde var. Onların da bir tanesi terörle mücadeledir. Teröre en çok muhatap olan ve çok çetin bir mücadele yapan ülke olarak terörle mücadelemizin Türkiye'nin bölgenin ve Avrupa'nın güvenliğini sıkıntıya sokmayacak bir şekilde ele alınmasının hatta bunun Avrupa komisyonunda ele alınmasının daha faydalı olacağını ve daha sonra da birlik nezdinde kararlaştırılmasını önerdik. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Ümit ederim ki kısa sürede mesafe alırız.

ABD'NİN ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI YANLIŞ

Merkel: Uluslararası terörle mücadele ABD'nin de önceliği ve başkan yeni görevi devraldı ve detaylı olarak daha sonraki aşamalarda neler yapılacağını konuşacağız. Musul konusu burada işbirliği konusunda bir devam olacağı kanaatindeyim. Burada hiç bir şüphem yok ki yakın bir işbirliği halinde olacağız. Herkes hedef olabilir bunu görüyoruz fakat ABD giriş rejimi konusunda söyledim terörle mücadele konusunda bir grubu genel olarak toplu olarak suçlamak mümkün değil zan altına koymak mümkün değil belli ülkelerden gelen insanları.

TERÖRÜ BÖLGEDEN TEMİZLEMEK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR

Başbakan Yıldırım: NATO'nun yarım asırdan fazla bir geçmişi var. NATO bölgesel ve küresel barışı sağlamakta büyük etkinlikleri oldu. Suriye'de Irak'ta terörün bitirilmesi buralarda istikrarın sağlanmasında da NATO koalisyon güçleri çok etkin mücadele veriyor. ABD yönetiminin NATO'nun fonksiyonu ve yapabilecekleri konusunda bir tereddütlerinin olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki bu ayın ortalarında NATO'nun bakanlar seviyesinde toplantısı olacak. DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur.

TÜRKİYE'NİN İLETTİĞİ VAKALARI HASSASİYETLE İNCELİYORUZ

Angela Merkel: Yaptığımız görüşmelerden şunu söyleyebilirim. Elbette PKK ve PKK'ya bağlı örgütler hakkında konuştuk. PKK'nın ve bu konuda Almanya'da bağlantılı hususları elbette inceleyip izliyoruz önlem alıyoruz. Çünkü Almanya'da PKK terör örgütü olarak yasak. Farklı bize iletilen Türkiye tarafından iletilen farklı vakaları büyük bir hassasiyetle inceliyoruz. Bu sebeple İçişleri Bakanlığımız ve İstihbaratlarımız çok yakın işbirliği içerisinde olmalı.

Türk halkının kendi kararını kendi başına verebileceğini düşünüyorum. Benim bir ziyaretimin halkın görüşünü etkilemeyeceğini düşqünüyorum. Ben hükümette olmayan parti temsilcileri ile de görüşeceğim. Görüşerek görüş farklılıklarını da ele alma şansımız var. Bunu sadece Almanya'da dile getirip karşılıklı görüşmede farklılıkları ele almanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bugün hiç bir konudan kaçınmadık her konuyu ele aldık ve Türk tarafı bize beğenmediği kabul etmediği hususları söylüyor ben de şikayetlerimizi kabul etmediğimiz hususları ifade ettim. Görüşmelerimiz tehdit konusunda gerçekleşmedi. En iyi çözümün nasıl olacağını konuştuk. türkiye AB üyeliğinde yapılması gerekenleri görüştük. Türk tarafınca çok şey yapıldı çok şey uygulandı. AB'den o kadar değil. Mülteci sayısı azaldı Avrupa'da. Burada mülteciler için çok fazla adımlar da atıldı. Bu nedenle AB bu finans katkısını en kısa zamanda vermesi gerekiyor. Gaziantep'e gittim 80 binlik bir mülteci nüfusunun orada yaşaması bu zor bir görev. Bu nedenle yapıcı bir şekilde ele almaya çalıştık.

Başbakan Binali Yıldırım: Muhalefet endişelenmesin. Türkiye'de Türk vatandaşları, Almanya'da da Alman vatandaşlar buna karar verecek