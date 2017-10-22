Anız yangını ikametlere sıçramadan söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesinde bulunan boş bir arazi içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Anız yangını kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan ikametlere doğru ilerlemeye başladı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler ikametlere sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.