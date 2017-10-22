Anız yangını ikametlere sıçramadan söndürüldü
Adıyaman’da, boş bir arazi içerisinde meydana gelen anız yangını çevrede bulunan ikametlere sıçramadan söndürüldü.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesinde bulunan boş bir arazi içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Anız yangını kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan ikametlere doğru ilerlemeye başladı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler ikametlere sıçramadan söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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