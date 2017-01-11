Ankara 13 Ocak okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklaması bekleniyor
Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Cuma Ankara Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle tatil yapan Ankaralı öğrenciler için 13 Ocak okullar tatil mi? Cuma okullar tatil mi sorularına yanıt aranıyor. İşte, Ankara Valiliği son dakika açıklaması.
Türkiye'nin batısında etkili olan soğuk hava ve kar yağışı birçok ilde okullara kar tatili getiriyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Ankara yarın okullar tatil mi sorusu öğrencilerin yanıtını merakla beklediği bir soru. 13 Ocak Cuma günü Ankara genelinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi gündeme geldi. Ankara Valiliği son dakika açıklaması merak ediliyor.
ANKARA’DA YARIN ( 13 OCAK ) OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara il genelinde eğitim öğretime tatil haberi henüz gelmedi. Özellikle il merkezinde öğrenciler tatil haberlerini merak ederken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ankara Valiliği veya Ankara MEB açıklaması geldiği takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
ANKARA HAVA DURUMU
Ankara’da Perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, Ankara’da Perşembe akşam saatlerinde kar yağışı bir hayli etkili olacak. Cuma ve Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak ancak Pazar ve Pazartesi günleri karla karışık yağmur bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), İç Anadolu'da kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik) ile Kütahya, Balıkesir ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.