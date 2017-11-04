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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için temayül yoklaması yapılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti Genel Merkezi’nde temayül yoklaması yapılıyor.

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AK Parti’de Melih Gökçek’in istifa etmesi ile boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilecek ismin belirlenmesi için temayül yoklaması yapılıyor. AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan yoklamada için 7 sandık kuruldu.

Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, MKYK üyeleri ayrı sandıklarda oylarını kullanıyor.

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