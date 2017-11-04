Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için temayül yoklaması yapılıyor

AK Parti’de Melih Gökçek’in istifa etmesi ile boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilecek ismin belirlenmesi için temayül yoklaması yapılıyor. AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan yoklamada için 7 sandık kuruldu.

Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, MKYK üyeleri ayrı sandıklarda oylarını kullanıyor.