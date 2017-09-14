Ankara Büyükşehirden 'Atatürk Meydanı' açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediyesince, TBMM önünde bulunan Atatürk Meydanı ve Anıtı'nın yıkıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, Atatürk Meydanı ve Anıtı ile önündeki havuzun tadilattan geçirildiği, yenileme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
- AA
Ankara Büyükşehir Belediyesince, TBMM önünde bulunan Atatürk Meydanı ve Anıtı'nın yıkıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Meydanı ve Anıtı ile önündeki havuzun tadilattan geçirildiği, havuz kısmı, fıskiye sistemi ve mermerleri yenileme çalışmalarının halen sürdüğü ifade edildi.
Anıt üzerindeki yazıların sökülemeyecek şekilde yeniden yazılacağı, yenileme çalışmalarının yaklaşık iki ay süreceği belirtildi.
TBMM önünde bulunan Atatürk Meydanı ve Anıtı'nın yıkıldığı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
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