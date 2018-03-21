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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'de yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt üyelerine verdikleri ve sınav sorularının verilmesine aracılık ettikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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