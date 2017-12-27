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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı: Yaklaşık bin kişinin tahliyesini talep edeceğiz

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman: Mor beyin yazılımıyla Bylock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz

  • DHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ByLock konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocaman, FETÖ'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Kocaman, örgütün bunu eski TUBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği Mor Beyin adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini açıkladı. 
 
Başsavcı bu şekilde farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin haklarında başka delil yoksa tahliyelerini talep edeceklerini söyledi. 
 

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