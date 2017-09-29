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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gaz kaçağı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarının bulunduğu binadaki 'nötralizasyon' işlemi yapan cihazdaki arızadan dolayı oluşan gaz yayılımı nedeniyle güvenlik tedbirlerinin alındığı, vatandaşların sağlığına yönelik herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara eğitim ve Araştırma  Hastanesi laboratuvarlarının bulunduğu E blokta, atık sistemindeki zararlı  maddeleri zararsız hale getirerek "nötralizasyon" işlemi gerçekleştiren cihazdaki  teknik arızadan dolayı kimyasal maddelerin birbirine karışıp ortama gaz yayılımı  olduğu kaydedildi.

Açıklamada, idare tarafından olayın gerçekleştiği binanın hızla  tahliye edildiği ve güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından olay  mahallinde gerekli ölçümlerin yapıldığı, klor tankının izole edilerek bertarafı  için laboratuar hizmeti veren firmaya teslim edildiği kaydedilen açıklamada,  "Ölçümlerde serbest klor miktarı 0,72 ppm olarak tespit edilmiştir. Klor için  eşik değer 0,50 olduğu için binanın boş kalması ve afad tarafından yapılacak seri  ölçümlerde eşik değerin altına inene kadar kullanılmaması idaremize  bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Saat 17.00'de yapılan ölçümde ise serbest klor miktarının 0,40 ppm  olarak tespit edildiği ve havalandırmanın gerekli tahliyeyi sağladığının  anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD, seri ölçümlerde değerin daha da düşmesi sonrasında binanın  tekrar kullanılabileceğini belirtmiştir. Olayın gerçekleştiği bina, sadece  laboratuarlar ve bazı idari birimlerin olduğu bir binadır. Poliklinik ve yataklı  servisler ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Hastanemizin günlük  işleyişinde herhangi bir aksama olmamıştır. Olayın gerçekleştiği andan itibaren  hiçbir hastamıza, hasta yakınımıza ve hastane personelimizin sağlığına yönelik  herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."

Açıklamada, sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın, olayı haber alır almaz  hastaneye giderek, yerinde incelemeler yaptığı ve yetkililerden bilgi aldığı,  gerekenin yapılması talimatını verdiği bildirildi.

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