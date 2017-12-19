Ankara Emniyet Müdürlüğü: Bir polis memuru kazaen vurularak şehit olmuştur

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gölbaşı Sanayi uygulama noktasında durdurulan bir otobüste durumundan şüphelenilerek araçtan indirilen zanlının kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "dur" ihtarına uymayan zanlının yakalanmasına yönelik kovalamaca esnasında yapılan uyarı atışında bir polis memurunun kazaen vurularak şehit olduğu kaydedildi.