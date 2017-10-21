Ankara Emniyet Müdürlüğünden ‘abartı egzoz’ uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bulunan oto sanayi sitelerindeki iş yerlerine yönelik olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediye Zabıta görevlileri ve Maliye Bakanlığı Vergi Kontrol görevlilerinin de katılımıyla denetim yapıldı.

Denetimlerde, ruhsatsız çalıştığı tespit edilen 2 işletmenin sahiplerine 450 lira, 2 işletmeye çevreyi kirletmekten 214 lira ve 6 işletmenin sahiplerine de fatura düzenlemedikleri gerekçesiyle 2 bin 730 lira paza cezası kesildi.

Denetimlerde uygulanan toplam para cezası miktarı 3 bin 394 lira oldu.