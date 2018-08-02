Ankara Garı terör saldırısı davasının yarınki duruşmasında mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te yaşanan ve 100 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ saldırısına ilişkin davada, sanıklar son savunmalarını yapıyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanıklar Yakup Yıldırım, Nihat Ürkmez, Burak Ormanoğlu, Hacı Ali Durmaz, Abdülmutalip Demir ve Halil İbrahim Alçay, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar, yargılama sonunda beraatlarını talep etti.

Davanın yarınki duruşmasında kalan 2 sanığın savunmalarının alınması halinde mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Savcının mütalaası

Cumhuriyet Savcısının 12 Haziran'da sunduğu mütalaada, saldırının terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, sanıklardan Abdülmutalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Söz konusu sanıklar için ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730'ar yıl hapis cezası istenmişti.