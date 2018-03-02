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Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 16 subay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

  • AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si görevde 16 subay hakkında gözaltı kararı alındı.

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