FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, bazıları muvazzaf 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında; 7 albay, 8 yarbay, iki üsteğmen ve 3 teğmen ile 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



Gözaltına alınanlar, ifade işlemleri için Emniyete getirildi.



Hakkında gözaltı kararı alınanların bir kısmının muvazzaf, bazılarının ise ihraç edilmiş ya da emekli olmuş kişiler oldukları öğrenildi.