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FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, bazıları muvazzaf 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, bazıları muvazzaf 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında; 7 albay, 8 yarbay, iki üsteğmen ve 3 teğmen ile 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözaltına alınanlar, ifade işlemleri için Emniyete getirildi.

Hakkında gözaltı kararı alınanların bir kısmının muvazzaf, bazılarının ise ihraç edilmiş ya da emekli olmuş kişiler oldukları öğrenildi.

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