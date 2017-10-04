Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlara yer verildi.

Buna göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 4 ayrı ilde yapılan operasyonlarla 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.